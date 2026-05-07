バルデスはレッドソックス戦で死球を与え退場処分になっていたメジャーリーグ機構（MLB）は6日（日本時間7日）、タイガースのフランバー・バルデス投手が故意に死球を与えたとして、6試合の出場停止処分と罰金（非公表）を科したと発表した。バルデスは5日（同6日）の本拠地・レッドソックス戦の4回、トレバー・ストーリーの背中へ死球。ストーリーは激高し、両軍のベンチから選手が飛び出し、一触即発となった。不穏な空気が