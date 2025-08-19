セリエA王者ナポリがホイルンドのレンタル画策か…“主砲”ルカクの負傷離脱でCFが手薄に
ナポリがマンチェスター・ユナイテッドに所属するデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドに関心を寄せているようだ。イギリス紙『ガーディアン』やイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。
2年連続のスクデット獲得を目指すナポリだが、昨シーズンのセリエAで14ゴール10アシストをマークしたベルギー代表FWロメル・ルカクがオリンピアコスとのプレシーズンマッチで負傷し、左太もも大腿直筋の断裂と診断。『スカイスポーツ』などの現地メディアは最低3カ月の離脱になると伝えており、センターフォワード（CF）のポジションが手薄となっている。
報道によると、ナポリはホイルンドとのレンタル契約を検討しているとのこと。2023年夏に推定7200万ポンド（約143億円）でマンチェスター・ユナイテッドに加入し、ここまで公式戦通算95試合出場26ゴール6アシストという成績を残している22歳だが、今シーズンはスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコの加入によって出場機会の減少が見込まれている。クラブとしてもレンタルでの放出を容認する構えのようだ。
ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督はホイルンドの能力を高く評価している模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、同クラブがルカクの負傷離脱に伴いCFの補強を画策しており、ホイルンドのレンタルに向けてマンチェスター・ユナイテッドと接触中であると伝えている。
なお、ホイルンドに対しては同じセリエAのミランも関心を寄せている。イギリスメディア『BBC』によると、同クラブのイグリ・ターレSD（スポーツディレクター）は現地時間17日に行われたコッパ・イタリア1回戦のバーリ戦（2−0○）後に「ホイルンドは我々にとって良い選択肢だ。現在、彼を評価している段階だが、移籍市場は予測不可能だ」と明言したようだ。
