ベルギー代表
『ベルギー代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月14日
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セネガル代表の帯同医師、専門が産婦人科と大会後に判明
専門が産婦人科であり、スポーツ医学の資格を持っていなかったとのこと
FOOTBALL ZONE
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トロサールがアーセナル退団か…総額37億円でベシクタシュ加入が決定的に
移籍総額は約37億円で選手も承認済み、近日中にメディカルチェックを受ける予定
SOCCER KING
2026年7月11日
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W杯準々決勝 スペイン代表のラミン・ヤマルが「エグいぐらいの美人」と話題
試合後、恋人のインフルエンサー、イネス・ガルシアが2ショット写真を公開した
デイリースポーツ
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アーセナルがギリシャ代表FWフリストス・ツォリスに関心か 伊記者が報道
ロマーノ氏によると左WG強化が最優先で陣営と定期的に連絡中とのこと
SOCCER KING
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ベルギー代表の絶対的守護神 ティボー・クルトワが後輩を擁護
GKラメンスが88分にファンブルし決勝点を献上するミスをしたという
theWORLD（ザ・ワールド）
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ベルギー代表GKクルトワ、代表引退の可能性「最後の次第だったかも」
71分に足の違和感で途中交代、試合後に涙を浮かべる場面もあった
SOCCER KING
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ベルギー代表、無念のベスト8敗退…負傷者続出でスペインに屈す 北中米W杯
スポニチアネックス
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「三笘薫の1mm以来」スペイン代表、ついに無失点記録止まった 北中米W杯
41分にデ・ケテラーレが同点ゴールを決めスペインの無失点を破った
サッカーダイジェストWeb