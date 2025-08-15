¥á¥Ã¥ÄÀé²ìÞæÂç¤Î¡È´ª°ã¤¤¡É¡Ä°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¤â80µåÁ°¸å¤Ç¸òÂå¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌäÂê¡×¤Ë¤¢¤é¤º
¡¡¥á¥Ã¥ÄÀé²ìÞæÂç¡Ê32¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë8¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁê¼ê¤Ë5²ó3Ê¬¤Î2¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë·è¤áµå¤òÉð´ï¤ËËè²ó¤Î7»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¥í¡¼¥ÆÉüµ¢¤¬À¸¤à²Ð¼ï¡ÄÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï´®¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡Àé²ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.30¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÇÍ£°ì¡¢2ÅÀÂæ¤ò¥¡¼¥×¡£µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê2.13¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢6·î¤Ë±¦ÂÀÂÜ¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¡¢7·î12Æü¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ°²ó8·î9Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç5²óÅÓÃæ2°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¡¢79µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢80µåÁ°¸å¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Àé²ì¤Ï¡Öµå¿ô¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âå¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤È¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀé²ì¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµå¿ô¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Àé²ì¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È5¥²¡¼¥àº¹¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è2°Ì¡£3¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢4°Ì¥ì¥Ã¥º¤¬1¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÀé²ì¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Èó¾ï¤Ë¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢9·î¾å½Ü¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¸½¾ì¤È¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£