声優
『声優』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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声優でプロ雀士の伊達朱里紗が結婚を発表 Mリーグではトップ雀士として活躍
スポニチアネックス
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令和8年8月8日の末広がりに、及川光博ら芸能人の結婚発表が相次ぐ
俳優の及川光博氏が一般女性との再婚と妊娠を公式サイトで報告した
日刊スポーツ
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「ウマ娘」ナリタブライアン役の声優・衣川里佳 結婚を発表
直筆の文書を公開し、お相手は「気ままな私を全力でサポートしてくれる方」とのこと
スポニチアネックス
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オーディションフィーバー終了か…timelesz新曲の売上で見えた「陰り」
発売初日に約33万枚を売り上げたが前作のハーフミリオンには届かなかったとのこと
東スポWEB
2026年8月7日
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法務省が生成AIによる声の無断利用に関する権利侵害の指針を公表
日テレNEWS NNN
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著名人の声にもパブリシティ権が適用されると法務省検討会が報告
FNNプライムオンライン
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「映画ちいかわ」セイレーン役声優の選考理由「ビブラートが良かった」
最上嗣生は家で水中音を練習し、鈴木みのりはビブラートで挑んだ
オリコンニュース
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人気声優が「戦友」との別れを悲しむ「まだ早いだろ、バカヤロー」
日刊スポーツ
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映画ちいかわが描くかわいい世界観に潜む人間社会への皮肉
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
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松本若菜の吹き替え演技に「棒読み」との声が再び広がる
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月4日
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『テニスの王子様』が27年の歴史に幕、完結号が約19年ぶり重版
シリーズ約27年・国内累計6000万部超の歴史に幕を下ろしたこととなる
日テレNEWS NNN
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「新テニスの王子様」最終回掲載のジャンプSQ.が重版、ランダム付録も変更
9月号の重版が決定し、10月号のランダム付録は中止・各号1種類封入に変更される
J-CASTニュース
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「ウマ娘」メジロライアン役の声優・土師亜文、結婚を発表
オリコンニュース
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10月からNHK Eテレで放送の「パンどろぼう」に諏訪部順一ら出演
追加キャストに諏訪部順一と豊崎愛生が決定し、OP主題歌の情報も解禁された
オリコンニュース
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「最強グラマー声優」が4日発売の週刊FLASHで表紙＆巻頭グラビア登場
オリコンニュース
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『テニスの王子様』シリーズが27年の歴史に幕、許斐剛氏が感謝を語る
1999年の連載開始から27年間続いたシリーズが幕を下ろしたことになる
オリコンニュース
2026年8月3日
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3月に死去した声優・乃嶋架菜さん 代表作のゲームが声優交代を発表
今年3月に悪性肉腫で死去した乃嶋架葉さんの担当役を七種結花へ引き継ぐ
スポニチアネックス
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『新テニスの王子様』完結号が発売前に重版決定、CD付録にも注目集まる
同号には総勢143名参加の新曲CDが付録につき、重版が決定したとのこと
オリコンニュース
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村瀬歩がファンの友人による盗撮に「ショック」、蒼井翔太も削除を呼びかけ
声かけ自体は問題ないとしつつ、盗撮した写真の削除を当該者に求めた
日刊スポーツ
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「こち亀」10年ぶり新作アニメの新たな声優、9月5日に発表へ
9月5日に開催されるイベントでは新声優4人とゲストが登壇する予定である
オリコンニュース