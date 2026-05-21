骨折の日笠陽子、医師からスカウトされた理由 本能で自作の添え木制作「救急隊員がやる応急処置と同じです」
ABEMAのバラエティー番組『声優と夜あそび 火【日笠陽子×芹澤優】#4』の公式レポートが到着した。約1ヶ月ぶりに日笠陽子が火曜日へ復帰し、復帰早々の“骨折トーク”や、「1文字変えろ！よしこまりこゲーム」、新コーナー「あなたならどっち？許しても委員会」などで大盛り上がりの“夜あそび”を繰り広げた。
【写真】絵面が面白い（笑）骨折した姿でツッコミする日笠陽子
■日笠陽子、骨折後の応急処置でまさかの医者からスカウト！？「夜あそびを破壊しようと思ったら破壊されてた」
約1ヶ月ぶりの日笠陽子復帰回となった本放送。しかし、スタジオに現れた日笠の右手にはまさかのギブスが。「絵面おもろすぎるだろ」と自らツッコミを入れつつ、「みなさん申し訳ございませんでした。ただいま！」「さすが伝説を作る女。初回に出てから来ないっていう（笑）」と話し、笑いを誘う。
さらに、「夜あそびを破壊しようと思ったら破壊されてたよ」と語った日笠は、自身のヒラヒラとしたズボンに引っかかって転倒し骨折したことを告白。あまりの痛みに、本能的にダンボールとテーピングを使って自作の添え木を作り、そのまま病院へ向かったことを明かした。
すると病院では、応急処置を見た医師から「看護とかそっちの道の方ですか？」と質問される事態に。「救急隊員がやる応急処置と同じです」と、その手際の良さに驚かれ、「スカウトされた（笑）」とまさかの“スカウト”まで受けたことを明かした日笠に、芹澤も「なんで！？やばいって！」と大爆笑。
その後も、「骨が折れることによって私の精神は元気になった」と語り、「復帰したら“あいつ折れてるぞ”って絶対面白いと思った。もうこの映像が見えてた」と“バラエティー魂”全開の日笠に、スタジオは笑いに包まれた。
■「生放送じゃ無理だって！」日笠陽子、“生放送NGワード”に強制ストップ！？
そんな本放送で最初に実施されたのは、「1文字変えろ！よしこまりこゲーム」。リズムに合わせ、お題の言葉を一文字だけ変えて別の単語を作るゲームで、2人は「Yo！Yo！」とノリノリでリズムを刻みながら挑戦していくことに
早速ゲームがスタートし「りんご」「キレる」「こねる」などのお題に答えていく2人。また芹澤が「値上げ」というお題に「根明」と回答した場面では、日笠から「多分芹澤、根明じゃないぞ。私は気づいてる」と鋭いツッコミが。芹澤も「やめろよ！yoyoようこ！」と応戦し、笑いを誘った。
さらに、「金庫」「珍味」というお題が出題されると、日笠は「生放送じゃ無理だって！」「こんなの一個しか思い浮かばないだろ！」と強制ストップ。その後の振り返りでは、「これ絶対罠だよな。本当にお前たちはぶち壊れたらいいよ！」と訴えた日笠。ギリギリのワードチョイスに、スタジオは爆笑に包まれた。
■「外ばっか気にして！」日笠陽子、芹澤優の“既読スルー問題”をバッサリ
さらに番組後半では、新コーナー「あなたならどっち？許しても委員会」を実施。“許せる”“許せない”が分かれるテーマについて、2人が本音トークを繰り広げた。
「既読スルーしているのにSNSは更新している人」というお題では、身に覚えのある表情を浮かべた芹澤が「覚えどころじゃないのよ。通常運転」とまさかの告白。「ファンの子が心配するから、まずSNSを更新する」「だってLINE返すのは私のペースじゃん！」と熱弁します。しかし日笠は、「芹澤、言い訳がましい」とバッサリ。「LINEの人にも返してあげたら？外ばっか気にして。足元すくわれるぞ」と容赦なくツッコミ。
その後の視聴者アンケートでは“許せない”が多数派となるなか、「意外とみんな許せないんだね」と驚いた芹澤。さらに日笠が「仮に恋人だったら、もっと気になるんじゃない？」と話すと、芹澤は「そんなこと気にする恋人は無理！そんな人とは付き合えない！」と即答し、終始テンポの良い掛け合いで、スタジオを盛り上げた。
【写真】絵面が面白い（笑）骨折した姿でツッコミする日笠陽子
■日笠陽子、骨折後の応急処置でまさかの医者からスカウト！？「夜あそびを破壊しようと思ったら破壊されてた」
さらに、「夜あそびを破壊しようと思ったら破壊されてたよ」と語った日笠は、自身のヒラヒラとしたズボンに引っかかって転倒し骨折したことを告白。あまりの痛みに、本能的にダンボールとテーピングを使って自作の添え木を作り、そのまま病院へ向かったことを明かした。
すると病院では、応急処置を見た医師から「看護とかそっちの道の方ですか？」と質問される事態に。「救急隊員がやる応急処置と同じです」と、その手際の良さに驚かれ、「スカウトされた（笑）」とまさかの“スカウト”まで受けたことを明かした日笠に、芹澤も「なんで！？やばいって！」と大爆笑。
その後も、「骨が折れることによって私の精神は元気になった」と語り、「復帰したら“あいつ折れてるぞ”って絶対面白いと思った。もうこの映像が見えてた」と“バラエティー魂”全開の日笠に、スタジオは笑いに包まれた。
■「生放送じゃ無理だって！」日笠陽子、“生放送NGワード”に強制ストップ！？
そんな本放送で最初に実施されたのは、「1文字変えろ！よしこまりこゲーム」。リズムに合わせ、お題の言葉を一文字だけ変えて別の単語を作るゲームで、2人は「Yo！Yo！」とノリノリでリズムを刻みながら挑戦していくことに
早速ゲームがスタートし「りんご」「キレる」「こねる」などのお題に答えていく2人。また芹澤が「値上げ」というお題に「根明」と回答した場面では、日笠から「多分芹澤、根明じゃないぞ。私は気づいてる」と鋭いツッコミが。芹澤も「やめろよ！yoyoようこ！」と応戦し、笑いを誘った。
さらに、「金庫」「珍味」というお題が出題されると、日笠は「生放送じゃ無理だって！」「こんなの一個しか思い浮かばないだろ！」と強制ストップ。その後の振り返りでは、「これ絶対罠だよな。本当にお前たちはぶち壊れたらいいよ！」と訴えた日笠。ギリギリのワードチョイスに、スタジオは爆笑に包まれた。
■「外ばっか気にして！」日笠陽子、芹澤優の“既読スルー問題”をバッサリ
さらに番組後半では、新コーナー「あなたならどっち？許しても委員会」を実施。“許せる”“許せない”が分かれるテーマについて、2人が本音トークを繰り広げた。
「既読スルーしているのにSNSは更新している人」というお題では、身に覚えのある表情を浮かべた芹澤が「覚えどころじゃないのよ。通常運転」とまさかの告白。「ファンの子が心配するから、まずSNSを更新する」「だってLINE返すのは私のペースじゃん！」と熱弁します。しかし日笠は、「芹澤、言い訳がましい」とバッサリ。「LINEの人にも返してあげたら？外ばっか気にして。足元すくわれるぞ」と容赦なくツッコミ。
その後の視聴者アンケートでは“許せない”が多数派となるなか、「意外とみんな許せないんだね」と驚いた芹澤。さらに日笠が「仮に恋人だったら、もっと気になるんじゃない？」と話すと、芹澤は「そんなこと気にする恋人は無理！そんな人とは付き合えない！」と即答し、終始テンポの良い掛け合いで、スタジオを盛り上げた。