調査結果
『調査結果』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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広陵高校野球部の中井元監督が暴力問題で初めて会見を開き謝罪
昨年1月に1年生部員が複数の部員から暴力を受けた問題で元監督は「防げなかった」と述べた
日テレNEWS NNN
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「外国人受け入れ反対」2024年調査より20.7ポイント増、若い世代で増加幅大
共同通信
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韓国サッカー協会に外国人審判への性接待疑惑が浮上
2010年・2014年前後にW杯アジア予選の審判への接待があったという
スポーツソウル日本版
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韓国サッカー協会「性接待」報道 SNSでは「2002年はどうなの？」の声も
W杯・五輪予選を含む7回の不適切な接待が文体部の監査報告書に記載されていたという
東スポWEB
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女友達に「彼氏ができない原因」を下品な言葉遣いなど...9パターン紹介
オトメスゴレン
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男性が女性に期待している「女らしさ」の幻想 重たい荷物を持てないなど
オトメスゴレン
2026年8月6日
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英研究機関がAIの無指示サイバー攻撃を初めて確認、対策強化を訴え
FNNプライムオンライン
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米大統領専用ヘリに旅客機接近 当局調査も「危険はなかった」
連邦航空局（FAA）が調査中で「大統領に危険はなかった」と説明している
共同通信
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世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月4日
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福岡県議会の金銭授受疑惑で第三者委員会を設置する方針へ
第三者委員会の設置に否定的だった蔵内勇夫議長が設置を認める方向に転じた
共同通信
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15年目のエアコン、電気代の節約効果で買い替え費用は回収できるのか
最新機種への交換で電気代削減が見込めるが回収期間は使用状況次第とのこと
ファイナンシャルフィールド
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定年直前に発覚した修繕積立金3倍増額、老後の家計は大丈夫か
国土交通省は段階増額より均等積立方式が安定的と推奨しており注意が必要である
ファイナンシャルフィールド
2026年8月3日
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熊本地震で震度5以上の地域に企業2万社超、半導体生産への影響を懸念
半導体関連の重要拠点が集積する熊本県で、生産への影響が懸念されている
共同通信
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貧乏男子が言う「きれいごと」強がりだとしか思えない9つの発言
「お金より愛が大事」などとお金を持ち出してスケールの大きい比較論を語る
スゴレン
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地震に伴う熊本の宿泊キャンセルは総額9億円 暫定的な調査結果
共同通信
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マンガワン問題で第三者委が報告書「人権侵害への加担」と痛烈批判
報告書は106ページに及び、人権意識や権力の不均衡への認識が不十分だったと指摘
オリコンニュース
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小学館のマンガワン問題、第三者委が意思決定の記録不備を指摘
危機管理体制の整備は評価される一方、意思決定の記録が残されていなかったと指摘
スポニチアネックス
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小学館「マンガワン」問題 調査過程でホットラインに44件の相談
取引先による性加害等が疑われる類似事案が数件確認されたとのこと
スポニチアネックス