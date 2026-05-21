「僕のヒーローアカデミア／ヒロアカアニメ公式」のXが21日に更新され、14日に43歳で亡くなった声優の藤原貴弘さんを追悼した。公式は「アニメ『僕のヒーローアカデミア』の黒霧役・藤原貴弘さんが、2026年5月14日に逝去されました。1期から登場した黒霧の演技に改めての御礼を申し上げ、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と、黒霧のイラストを添えて追悼した。