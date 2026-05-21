兵庫・たつの市の住宅で、親子2人の遺体が見つかった事件。家の中に、現金の入った財布が残されていたことが分かりました。この事件では住人の田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかっていて、2人とも首や上半身に複数の刺し傷があり、澄惠さんにより多くの傷があったということです。また凶器は見つかっておらず、家の中だけでなく外側の玄関先にも血の痕があったということで、警察は21日