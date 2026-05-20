「六星占術」で知られる占い師・細木数子さん（享年83）が逝去して4年。その波乱の生涯を描いたネットフリックスのドラマ『地獄に堕ちるわよ』が大反響を呼んでいる。

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本人役を戸田恵梨香が演じ、4月27日の配信開始以降、国内視聴ランキングで1位をキープ中だ。

劇中では水商売から裏社会と繋がり、テレビへと進出した彼女の清濁併せ呑んだ人生を「フィクション」と断わりを入れつつ描くが、ドラマで触れられない過去が「ヌード」である。

細木さんは1988年1月10日号の本誌・週刊ポストで、「新春開運ヌード」と題して貴重なグラビアを披露していた。全6ページのカラーグラビアに登場した彼女は、下着姿でソファに腰掛けるカットから全裸でシャワーを浴びるカットまで、様々なシーンで素肌を見せている。

当時49歳。六星占術ブームのど真ん中である。この本誌グラビアについて、細木さん自身が『週刊文春』（1990年8月23日号）で言及しており、「意味なんかないわよぉ。頼まれたから脱いだだけ。あの程度のことだったら、今でも喜んで脱ぎますよ」と豪語した。

彼女を知る出版関係者が言う。

「実際、細木さんはヌードにまったく抵抗はなかったそうです。"オファーがあったらいつでも脱ぐわ"というスタンスだったと聞きます」

とはいえ、雑誌で披露されたヌードは本誌グラビアの1回のみ。稀代の女傑が見せた稀少な姿だった。

※週刊ポスト2026年5月29日号