岡山・瀬戸内市内の墓地で相次ぐ被害。墓に花を生ける“花筒”が4月以降、複数の墓からなくなっているのです。ステンレス製で、数は20件ほどです。被害に遭った墓の所有者：「なんでここ（お墓）で？」と思った。「そんなもの盗むな」という感じ。「罰が当たるよ」と言いたい。墓地を管理する寺の住職は「金銭目的の盗みだと思うので、罰当たりという感覚がない人なのかなと」と話します。寺は警戒を呼びかける貼り紙を設置。墓の