東京・福生市で男がハンマーで男子高校生を殴るなどした後、住宅に立てこもっていた男が現場から逃走したことが新たにわかりました。男は44歳で身長173cm、ガッチリした体形で丸刈り、上下グレーのスエットだということで、警視庁が行方を追っています。警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で「ハンマーを持っている人がいる。1人殴られている」と119番通報がありました。この家に住む44歳の男が自宅の前にいた10代の