俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定。この放送を前に29日、番組公式SNSが更新され、“意味深”な内容が投稿された。【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？投稿されたのはワイングラスらしきものを持った人物のイラスト。この人物がどういう存在なのか、一切説明がなく、謎に包まれており、SNSによる“考察合戦”が始まりそうだ。なお