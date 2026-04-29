4月から各局でスタートしている春ドラマ。放送前に注目を集めていたのは堤真一、有村架純、山田裕貴、吉瀬美智子らが出演する車いすラグビーチームを題材にした日曜劇場『GIFT』（TBS系、日曜午後9時〜）。また、高橋一生が二役を務める『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系、火曜午後9時〜）、北村匠海が主演を務める『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）、波瑠と麻生久美子がダブル主演を務めるミス