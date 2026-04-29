タレントでモデルのアンミカさんは4月28日、自身のInstagramを更新。夫婦でフワちゃんのプロレス試合を観戦したことを報告しました。【写真】アンミカ、フワちゃんとのツーショット「お2人が変わらず仲良いの嬉しいです」アンミカさんは「【ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」とつづり、17枚の写真を投稿。「この日はフワち