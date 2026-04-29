「菩薩感すごい」アンミカ、フワちゃんのプロレス試合を夫婦観戦！ 「2人が変わらず仲良いの嬉しい」の声
タレントでモデルのアンミカさんは4月28日、自身のInstagramを更新。夫婦でフワちゃんのプロレス試合を観戦したことを報告しました。
【写真】アンミカ、フワちゃんとのツーショット
アンミカさんは「私もエイミーもプロレスの世界に感動しすぎて涙が止まらず、フワちゃんのタオルで顔を拭きまくってしまった」と続け、フワちゃんの写真がプリントされた応援タオルで涙を拭く姿やフワちゃんとのツーショットなどを披露しています。
コメントでは「お2人が変わらず仲良いの嬉しいです」「アンミカさんとフワちゃんのツーショットがまた見られて嬉しいです！」「愛がいっぱいです」「フワちゃんとアンミカさんのツーショットめっっっっちゃ好き‼」「見守ってるアンミカさんが菩薩感すごい」「フワちゃんアンミカさんに会えて嬉しそうですね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】アンミカ、フワちゃんとのツーショット
「お2人が変わらず仲良いの嬉しいです」アンミカさんは「【ミツカン フルーティス presents ALL STAR GRAND QUEENDOM 2026】を観戦するため、夫とプロゴルファーの古賀エイミーちゃんと横浜アリーナへ」とつづり、17枚の写真を投稿。「この日はフワちゃんも安納サオリさんとスペシャルシングルマッチ 30分1本勝負が‼」「安納さんから大金星を挙げ、涙のシングル初勝利を飾りました！」と夫婦でタレントでプロレスラーのフワちゃんの試合を観戦したことを報告しました。
コメントでは「お2人が変わらず仲良いの嬉しいです」「アンミカさんとフワちゃんのツーショットがまた見られて嬉しいです！」「愛がいっぱいです」「フワちゃんとアンミカさんのツーショットめっっっっちゃ好き‼」「見守ってるアンミカさんが菩薩感すごい」「フワちゃんアンミカさんに会えて嬉しそうですね」などの声が寄せられています。
「もっと観戦する機会を増やしたい」フワちゃんと長年親交があり、過去の自身のInstagramの投稿でも“人生初のディズニーランド”を一緒に楽しむ様子などを投稿しているアンミカさん。今回はフワちゃんのプロレス試合観戦を通じて、「プロレスの厳しさ、真摯さ、好きなことに打ち込むパワーを感じて、また涙。。」「様々な個性の、カッコ良い選手たちに出会い、もっと観戦する機会を増やしたいと感じました。。。」とプロレスの魅力に触れたことを報告しました。
(文:福島 ゆき)