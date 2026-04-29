お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が29日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）について言及した。日村はレギュラー出演するTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンムーンGOLD」を2週続けて欠席。28日に所属事務所が当面の間休養することを発表した。山里はコメントを求められると「めちゃくちゃ心配です。日村さん、皆さんご存じのように忙しいんです