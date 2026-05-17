日村勇紀
日村勇紀は、日本のお笑い芸人。お笑いコンビ・バナナマンのツッコミ担当。1972年5月14日生まれ、広島県出身。
2026年7月22日
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神田愛花 NHK時代の職場環境をぶっちゃけ「結婚しないほうが…」
転勤族のNHKでは結婚すると単身赴任になるため結婚を避けていたという
スポニチアネックス
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神田愛花、日村勇紀の「秘密」を暴露「朝の散歩から帰ってきたら…」
日課の朝の散歩後に帰宅した日村の手からは「お出汁のにおいがする」と言及
オリコンニュース
2026年6月26日
2026年6月24日
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日村勇紀、休養中に北海道でホルモン焼きデートか 店が「事件です」と報告
Smart FLASH
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休養中の日村勇紀、ホルモン専門店の公式SNSに登場し反響を呼ぶ
同店は「まさか…！！」などと驚きとともに、写真を添えて投稿
オリコンニュース
2026年6月22日
2026年5月26日
2026年5月22日
2026年5月19日
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小木博明が日村勇紀との結婚を「妨害」神田愛花が明かす
J-CASTニュース
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神田愛花が日村勇紀との結婚を「妨害」してきた芸人を告白
日村勇紀との交際報道時に、小木が日村に別れることをすすめていたという
スポニチアネックス