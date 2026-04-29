破竹の勢いを見せるM!LKが、26/5/4付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月20日〜26日）で自身初となる1・2位独占を果たした。同一アーティストによる1・2位独占は、25/9/22付のHANA以来7ヶ月ぶりで今年度初。男性アーティストとしては、Official髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ5組目の達成となった。【グラフ】アーティスト別TOP500合計再生数の推移＆ランクイン楽曲数3週連続・通算4