【オリコン】M!LK、破竹の勢いで自身初の1・2位独占 男性アーティスト史上5組目 「イイじゃん」は累積1億回超え【ストリーミング上位動向】
破竹の勢いを見せるM!LKが、26/5/4付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月20日〜26日）で自身初となる1・2位独占を果たした。同一アーティストによる1・2位独占は、25/9/22付のHANA以来7ヶ月ぶりで今年度初。男性アーティストとしては、Official髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ5組目の達成となった。
【グラフ】アーティスト別TOP500合計再生数の推移＆ランクイン楽曲数
3週連続・通算4回目の1位を獲得したのは「爆裂愛してる」（週間再生数752.1万回／前週比0.9％減）。TOP3入りは10週連続、TOP5入りは初登場から11週連続でキープ。累積再生数を9316.2万回に伸ばした。続く2位は前週3位から1ランクアップした「好きすぎて滅！」（週間再生数701.4万回／前週比0.5％増）。登場26週目で18週連続・通算22回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億8931.1万回に伸ばした。
快進撃中のM!LKは、4月27日に「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」を配信リリースした。次週以降の動向も注目される。
3位（前週2位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数691.4万回／前週比2.3％減）は、25/9/29付の初登場から32週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りを堅持。累積再生数を4億6918.4万回に伸ばした。
4位は前週の初登場445位からジャンプアップした櫻坂46の新曲「What's "KAZOKU"?」（4月19日配信開始）。前週は1日分だけのカウントで、フル集計となった当週は前週比約8.6倍の580.8万回。登場2週目で本作初のTOP5入りを果たし、累積再生数は648.2万回となった。櫻坂46初のテレビアニメ主題歌となった同曲は、4月12日からMBS／TBS系で放送開始されたアニメ『夜桜さんちの大作戦』のオープニングテーマ。6月10日には同曲が表題曲の一つとなる両A面のCDシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースすることが決定している。
Mrs. GREEN APPLEは当週も3曲同時TOP10入りを果たした。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数566.6万回／前週比3.5％減）は2週ぶりにTOP5返り咲き。1/26付の初登場から15週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億2871.3万回となった。7位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数555.6万回／前週比1.5％増）は自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を105週に塗り替え、累積再生数を9億4892.6万回に伸ばした。8位（前週4位）はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として放送中の新曲「風と町」。週間再生数481.6万回（前週比26.6％減）、累積再生数を1138.2万回とした。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは「風と町」が2週連続1位を獲得している。
6位（前週5位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数564.0万回／前週比9.0％減）は、15週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億1583.0万回となった。
9位（前週11位）のHANA「Blue Jeans」（週間再生数480.3万回／前週比3.7％減）は2週ぶりにTOP10返り咲き。同曲の連続TOP10入り記録は39週で途切れたものの、通算TOP10入り記録を40週とし、累積再生数を3億1269.9万回に伸ばした。
10位（前週9位）のBTS「2.0」（週間再生数462.0万回／前週比8.0％減）は3週連続TOP10入り。累積再生数は2259.2万回となった。
■Mrs. GREEN APPLE総再生数上向き BTSはランクイン数4曲増
アーティスト別TOP500週間総再生数1位は、今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は31曲（前週比＋1）、総再生数は6444.0万回（前週比1.0％増）と上向いている。
2位（前週2位）のBTSは、4月17・18日の東京ドーム公演で披露した「Crystal Snow」「IDOL」「MIC Drop」を含む計4曲が圏外から浮上。ランクイン数は前週比4曲増の23曲となったものの、総再生数は3850.4万回（前週比0.1％減）と横ばいだった。
3位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3494.3万回（前週比0.9％増）。4位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3251.0万回（前週比6.4％減）。5位（前週6位）のOfficial髭男dismはランクイン数16曲（前週比±0）、総再生数は2243.9万回（前週比2.9％増）だった。
■サカナクション「怪獣」 自身初の累積3億回突破
サカナクション「怪獣」（2025年2月20日配信開始）の累積再生数が3億17.1万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
同曲は、2024年10月から2クール放送されたNHK総合アニメ『チ。 ―地球の運動について―』の主題歌で、サカナクション初のアニメ主題歌ともなった楽曲。週間ストリーミングランキングでは25/3/10付〜4/7付まで5週連続2位となるなどのヒットとなり、25年大みそかの『NHK紅白歌合戦』に12年ぶりに出場。「怪獣」と「新宝島」の2曲を披露したことでも話題を集めた。
■HANA プレデビュー曲「Drop」が累積2億回超え
HANAのプレデビュー曲「Drop」（2025年1月31日配信開始）の累積再生数が2億38.1万回に達した。累積再生数2億回突破は「ROSE」「Blue Jeans」に続き、通算3作目となった。
同曲は、HANAが誕生したオーディション『No No Girls』最終審査の課題曲。メンバー7人で歌唱したバージョンをプレデビュー曲として2025年1月31日に配信リリースし、反響を呼んだ。
■M!LK「イイじゃん」通算2作目の累積1億回突破
M!LK「イイじゃん」（2025年2月17日配信開始）の累積再生数が1億29.6万回に達した。累積1億回突破は「好きすぎて滅！」に続き、通算2作目となった。
ブレイクのきっかけとなった同曲は、さわやかなJ-POPサウンドからサビでテックハウスへ展開する“予想裏切りソング”。SNSで大バズリし、昨年初出場した『NHK紅白歌合戦』でもパフォーマンスした。
3週連続・通算4回目の1位を獲得したのは「爆裂愛してる」（週間再生数752.1万回／前週比0.9％減）。TOP3入りは10週連続、TOP5入りは初登場から11週連続でキープ。累積再生数を9316.2万回に伸ばした。続く2位は前週3位から1ランクアップした「好きすぎて滅！」（週間再生数701.4万回／前週比0.5％増）。登場26週目で18週連続・通算22回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億8931.1万回に伸ばした。
快進撃中のM!LKは、4月27日に「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」を配信リリースした。次週以降の動向も注目される。
3位（前週2位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数691.4万回／前週比2.3％減）は、25/9/29付の初登場から32週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りを堅持。累積再生数を4億6918.4万回に伸ばした。
4位は前週の初登場445位からジャンプアップした櫻坂46の新曲「What's "KAZOKU"?」（4月19日配信開始）。前週は1日分だけのカウントで、フル集計となった当週は前週比約8.6倍の580.8万回。登場2週目で本作初のTOP5入りを果たし、累積再生数は648.2万回となった。櫻坂46初のテレビアニメ主題歌となった同曲は、4月12日からMBS／TBS系で放送開始されたアニメ『夜桜さんちの大作戦』のオープニングテーマ。6月10日には同曲が表題曲の一つとなる両A面のCDシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースすることが決定している。
Mrs. GREEN APPLEは当週も3曲同時TOP10入りを果たした。5位（前週6位）の「lulu.」（週間再生数566.6万回／前週比3.5％減）は2週ぶりにTOP5返り咲き。1/26付の初登場から15週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億2871.3万回となった。7位（前週7位）の「ライラック」（週間再生数555.6万回／前週比1.5％増）は自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を105週に塗り替え、累積再生数を9億4892.6万回に伸ばした。8位（前週4位）はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として放送中の新曲「風と町」。週間再生数481.6万回（前週比26.6％減）、累積再生数を1138.2万回とした。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは「風と町」が2週連続1位を獲得している。
6位（前週5位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数564.0万回／前週比9.0％減）は、15週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億1583.0万回となった。
9位（前週11位）のHANA「Blue Jeans」（週間再生数480.3万回／前週比3.7％減）は2週ぶりにTOP10返り咲き。同曲の連続TOP10入り記録は39週で途切れたものの、通算TOP10入り記録を40週とし、累積再生数を3億1269.9万回に伸ばした。
10位（前週9位）のBTS「2.0」（週間再生数462.0万回／前週比8.0％減）は3週連続TOP10入り。累積再生数は2259.2万回となった。
■Mrs. GREEN APPLE総再生数上向き BTSはランクイン数4曲増
アーティスト別TOP500週間総再生数1位は、今週もMrs. GREEN APPLEが1位。ランクイン数は31曲（前週比＋1）、総再生数は6444.0万回（前週比1.0％増）と上向いている。
2位（前週2位）のBTSは、4月17・18日の東京ドーム公演で披露した「Crystal Snow」「IDOL」「MIC Drop」を含む計4曲が圏外から浮上。ランクイン数は前週比4曲増の23曲となったものの、総再生数は3850.4万回（前週比0.1％減）と横ばいだった。
3位（前週4位）のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3494.3万回（前週比0.9％増）。4位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3251.0万回（前週比6.4％減）。5位（前週6位）のOfficial髭男dismはランクイン数16曲（前週比±0）、総再生数は2243.9万回（前週比2.9％増）だった。
■サカナクション「怪獣」 自身初の累積3億回突破
サカナクション「怪獣」（2025年2月20日配信開始）の累積再生数が3億17.1万回に達し、自身初の累積3億回突破作品となった。
同曲は、2024年10月から2クール放送されたNHK総合アニメ『チ。 ―地球の運動について―』の主題歌で、サカナクション初のアニメ主題歌ともなった楽曲。週間ストリーミングランキングでは25/3/10付〜4/7付まで5週連続2位となるなどのヒットとなり、25年大みそかの『NHK紅白歌合戦』に12年ぶりに出場。「怪獣」と「新宝島」の2曲を披露したことでも話題を集めた。
■HANA プレデビュー曲「Drop」が累積2億回超え
HANAのプレデビュー曲「Drop」（2025年1月31日配信開始）の累積再生数が2億38.1万回に達した。累積再生数2億回突破は「ROSE」「Blue Jeans」に続き、通算3作目となった。
同曲は、HANAが誕生したオーディション『No No Girls』最終審査の課題曲。メンバー7人で歌唱したバージョンをプレデビュー曲として2025年1月31日に配信リリースし、反響を呼んだ。
■M!LK「イイじゃん」通算2作目の累積1億回突破
M!LK「イイじゃん」（2025年2月17日配信開始）の累積再生数が1億29.6万回に達した。累積1億回突破は「好きすぎて滅！」に続き、通算2作目となった。
ブレイクのきっかけとなった同曲は、さわやかなJ-POPサウンドからサビでテックハウスへ展開する“予想裏切りソング”。SNSで大バズリし、昨年初出場した『NHK紅白歌合戦』でもパフォーマンスした。