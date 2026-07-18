歌手・アーティスト
『歌手・アーティスト』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月2日
2026年8月1日
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福岡公演を途中で中止、吉川晃司が謝罪「喉の不調により歌唱が困難」
日刊スポーツ
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和田アキ子、夫が家にバリケード設置「嬉しいので涙出てきたのと情けなさ」
夫が和田の夜食を防ぐため寝室前にバリケードを設置したとのこと
スポニチアネックス
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パンサー・尾形貴弘が念願の歌手デビュー「とにかく日本中を元気にしたい」
青色ジャージ姿でCD片手にラジオ各局へ自ら売り込みに赴いている
東スポWEB
2026年7月31日
2026年7月30日
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「社会正義」を掲げていたGEZANのボーカルが性加害「世界で1番ダサい」
被害者が泥酔状態の中で不同意性交したと認め、ほかにも被害者がいることを表明
女性自身
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ドラマ「GTO」1998年版の主題歌だった 反町隆史の「POISON」が再注目
オリコン週間ストリーミング急上昇ランキングで上昇率32.5％を記録し5位に入った
マイナビニュース
2026年7月29日
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「LUNA SEA」のメンバー・SUGIZO なりすましアカウント巡り注意喚起
アーティスト写真の無断使用など本人を装う悪質な行為が多数確認されているという
スポニチアネックス
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BTS「今年のグラミー賞にエントリーしない」発表 韓国メディアでは推測も
「音楽は地域や言語で区分されるのではなく愛されることを願う」と7人は述べた
デイリースポーツ