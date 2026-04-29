お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）の妻で元AKB48でタレントの西野未姫（27）が28日、自身のインスタグラムを更新。臨月ショットを公開した。現在、第2子を妊娠している西野。「だいぶお腹がパンパンになってきました」とショートパンツにハーフブーツのお出かけショットを披露した。「そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづった。ハッシュタグでも「#私服」「#臨月」と添えた。この投稿に、ファンから