28日のNPB公示28日の公示で中日は福永裕基内野手を出場選手登録した。18日の阪神戦（甲子園）でカメラマン席に落下し、「脳振盪特例措置」の対象選手となり、19日に出場選手登録から外れていた。福永は18日の阪神戦での守備でカメラマン席へ飛び込んでその場から動けず。担架で運ばれ、途中交代していた。代替選手としてブライト健太外野手が登録されていた。ヤクルトは内山壮真内野手を登録。2月12日に沖縄・北谷で今キャン