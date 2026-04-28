お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（５３）が体調不良のため休養すると２８日、所属事務所「ホリプロコム」の公式サイトで発表された。公式サイトでは「平素よりバナナマンを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。体調について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必