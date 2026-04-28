阪神は２８日、阪神タイガース×マスカットスタジアム「トライアルベースボールｉｎ倉敷Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ大和ハウスリアルティマネジメントグループ」の概要を発表した。５月１７日に倉敷マスカットスタジアムで実施され、岡山県にゆかりのある球団ＯＢ、アカデミーコーチが参加する。参加ＯＢは八木裕氏、葛城育郎氏、秋山拓巳氏、岩田稔氏、森田一成氏、漆原大晟氏で、野球の楽しさを体験できる子ども向けイ