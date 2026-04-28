元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、デビューショーケースを開催する。4月28日、所属事務所YHエンターテインメントは「AND2BLEは、5月26日午後8時にソウル・ブルースクエアにて、1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』の発売記念デビューショーケースを開催する」と発表した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」AND2BLEは、デビュー日に開催される同ショーケースで