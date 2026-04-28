赤間二郎防災担当相は28日の記者会見で、北海道・三陸沖後発地震注意情報による「特別な備え」の呼びかけが27日で終了したことを受け、対象地域の住民らに防災対応の継続を訴えた。「1週間が経過して以降も大規模地震が発生した事例はある。今回の対応も生かし、避難経路の確認など日頃の地震の備えを引き続き実施してほしい」と述べた。注意情報の発表は昨年12月以来2回目だった。今回の呼びかけ期間中の住民や自治体の対応に