「大きな声を出すのは気持ちがいい。それに気づいたのはコロナ禍でした」この記事のすべての写真を見るそう話すのは、ローズの愛称で親しまれている、笠間節子さん。人に会えない、声も出せない……、日本中が縮こまっていたコロナ禍に、大きな声を出すトレーニングとして「ハッキッキ体操」を考案。「Zoomで朝活」をスタートさせた。その教材として使っているのが、北原白秋の『あめんぼの歌』だ。大きな声を出すことで嚥下機