北海道広尾町の情報カメラです。上下に激しく揺れているのがわかります。（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」４月２７日午前５時２３分ごろ起きた十勝地方南部を震源とする地震。地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定され、道内各地で揺れを観測しました。震度４を観測した道南・函館市では、高齢者施設で９１歳の女性が転倒し、ひざに軽傷を負いました。最大震度５強を