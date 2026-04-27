「アサヒゴールドpresentsTHESECOND〜漫才トーナメント〜2026」（5月16日午後6時30分放送開始）の組み合わせ抽選会が27日、都内のフジテレビで行われた。第2試合の後攻で1回戦に臨むことが決まったのは、ともに38歳、大西進とてらうちのコンビ「黒帯」。1回戦での対戦が決まったタモンズと並んで会見した大西は、賞金1000万円を半々にした際の使い道を問われ「2000万円のマンションを見つけたので、その頭金のできれば」と