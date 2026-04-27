女優の生見愛瑠（24）が27日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（29日公開、福田雄一監督）公開直前レッドカーペットイベントに出席した。元・伝説の殺し屋で引退後は商店を営む坂本太郎（目黒蓮）が、愛する家族との平和な日常を守るため、仲間と共に迫りくる刺客と戦う物語。生見は、見た目にそぐわぬ怪力で巨大な電ノコを振り回すマイペースで天然な性格の殺し屋・大佛（おさらぎ）を演じる。生見はノースリーブの黒ドレスで登壇。