タレントの壇蜜（４５）が２７日、都内で開かれた香港映画「旅立ちのラストダンス」（５月８日公開）の先行上映会でトークショーを行った。壇蜜は黒いロングヘア、ロングのワンピース、黒いストッキングに黒いハイヒールという姿で登壇。ワンピースはグリーン地に花柄、手首の部分はシースルーで、ウエストマークした一着で、「ごきげんよう、壇蜜です。今日は雨パラパラの中、来ていただいてありがとうございます」とあいさつ