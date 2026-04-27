茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、入所者2人を殺害したとして2件の殺人罪で公判中の施設元職員について、水戸地裁がうち1件の勾留を取り消したことが27日、分かった。もう1件の殺人罪の勾留があるため、拘束は続く。