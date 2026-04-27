上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演し、21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんとの思い出を語った。女優戸田恵梨香が細木さんを演じる27日配信スタートのNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になると、上沼は「私は細木先生に詳しいんで、“あのシーンはどういうふうに持って行くんやろう”とかはあるわ。むっちゃ詳しいですから」と興味津々。シャンプーハットのてつじが「テレビに