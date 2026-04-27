女優でモデルのKoki,（23）が27日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。飛行機の絵文字を添えたKoki,。空港内を歩く様子など披露した。「with @louisvuitton」とつづってルイ・ヴィトンのバッグをアピール。カジュアルながらスタイルの良さが際立つ姿を披露した。Koki,は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki,が誕生した。