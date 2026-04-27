大分県佐伯市出身のムエタイ世界王者が子どもたちを元気づけようと、6月に開かれるタイトルマッチのチケットを地元の中学生に贈りました。 【写真を見る】世界王者背中で語る地元中学生にムエタイ世界戦チケット寄贈大分・佐伯市 27日、佐伯市立鶴谷中学校を訪れたのは、マサ・ブレイブリーことムエタイ世界チャンピオン平井将歳選手です。 佐伯市出身の平井選手は、自身が世界タイトルに挑戦する姿から夢や目標に取