メ～テレ（名古屋テレビ） 約8カ月間呼びかけられてきた豊川用水の節水対策が、28日に解除されます。 愛知県の東三河地域は、豊川用水の水源の一つ「宇連ダム」の貯水率が一時0%になるなど深刻な水不足に見舞われ、2025年8月から節水対策を強化していました。 現在、豊川用水の節水率は水道用水15％、農業・工業用水20％ですが、愛知県は「4月28日午前9時にこれらをすべて解除する」と発表しました。 宇連ダム