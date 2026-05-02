ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。（※記事は取材時2025年7月の状況）＊＊＊中学3年生の時、当時交際していた同級生との間で妊娠が発覚し、卒業後に出産。現在弱冠23歳にして、小学2年生の息子を育てる横井桃花さんという女性がいる。シングルマザー全体が貧困に陥りやすい状況がある中で、横井さんの場合は若く出産時点