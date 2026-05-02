4月から放送が始まった日本テレビ系の報道番組『追跡取材 news LOG』。日テレとしては『真相報道 バンキシャ！』以来24年ぶりの新たな報道番組となった。日テレ肝いりの新番組『news LOG』だが、春の改編としては異例の4月下旬スタートとなった。「この時期に始まる新番組は通常4月一週目から放送が開始されますが、『news LOG』の初回放送は4月25日とかなり遅めのタイミングでした。ここにはメインキャスターを務める和久田アナの