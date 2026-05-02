これは友人A子から聞いた話です。結婚後、義実家との関係を円滑に保とうと努力してきた私ですが、外食や買い物のたびに当然のように支払いを押しつけられ、ついに限界を迎えました。我慢をやめてはっきりと線を引いたことで、関係性が変わった出来事です。 会計を毎回義父母に任せられ……