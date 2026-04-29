〈祝・本屋大賞受賞！朝井リョウのエッセイ、読者人気第1位の「肛門記」の冒頭を公開〉から続く朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』での本屋大賞受賞、そしてエッセイシリーズ「ゆとり三部作」の累計50万部突破を記念して、読者人気の高かった「ゆとり三部作」のエピソード上位3作（※）を特別公開します。※ランキング一覧はこちら【写真】この記事の写真を見る（2枚）読者ランキング第1位に輝いたのは、「肛門記