アニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の新作となる特別短編アニメ『I am a hero too』が制作されることが決定し、今夏に公開されることが発表された。原作者・堀越耕平氏の描き下ろし漫画のアニメ化第2弾となり、原作ファンブック「Ultra age」に収録された読切漫画をアニメ化する。【動画】トガちゃん登場！公開された『ヒロアカ』新作アニメPV「I am a hero too」の原作は、堀越耕平氏が2024年12月に発売された原作