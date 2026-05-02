宅配ピザ大手の「ＰＩＺＺＡ―ＬＡ（ピザーラ）」が２日、公式サイトで「ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告」と題してアルバイト従業員による不適切な動画投稿について謝罪した。公式サイトで「この度、弊社が運営するピザーラ蒲田店に勤務するアルバイト従業員が、昨年２月に店舗内にて不適切な言動や悪ふざけをするなどの行為を行い、その様子を撮影した動画をＳＮＳ上に投稿し、今般その動画が