きょうだいがいる家庭では、「お金のかけ方」に悩むこともあるのではないでしょうか。性格や生活スタイルが違えば、必要なお金や使い道も変わってきます。同じように育てたいと思っていても、結果として差が出てしまうこともあるでしょう。『きょうだいでお金のかけ方はどうしている？小さい頃から息子は内向的で友だちもおらず、長期休みはほぼ家にいる子。一方娘の方は、多趣味で社交的で友だちといろんな所に遊びに行くタイプ