【有馬かな 猫メイドver. 【再販26】】 10月 発売予定 価格：21,450円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「有馬かな 猫メイドver. 【再販26】」を10月に発売する。価格は21,450円。 本商品はTVアニメ「【推しの子】」のキャラクター「有馬かな」を猫メイド姿で1/6スケールフィギュア化したもの。ヘッドドレスや洋服、尻尾にある黒いリボンが特徴の猫メイド衣装