【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが、4月26日に全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』の最終公演を、真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて開催。ライブ終了後には、Da-iCE史上初となるドームツアーの開催がサプライズ発表された。 ■「もっともっと広い景色を皆さんと見たい」（大野雄大） 公演は、1月にリリースしたアルバム『TERMiNaL』の表題曲