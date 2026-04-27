日本のマイル王ジャンタルマンタル（牡5＝高野）は10馬身1/4離された13着に敗れた。スタートひと息で押して好位へ。道中も力み加減で伸びを欠いた。川田は「まずは無事にゴールまで走ってくれたことに感謝しています」とねぎらう。24年香港マイル（13着）以来の遠征。「実績を積み、自信を持って挑んだ2度目の香港なので、この走り、この結果になってしまったことが非常に残念です」と肩を落とした。高野師は「レースが終わ