【WWE】SMACK DOWN（4月24日・日本時間25日／テキサス・フォートワース）【映像】「実は童顔」すっぴんで登場の“最恐”美女チャンピオン日本でも圧倒的人気を誇る“最恐女王”の会場入りシーンが話題に。「実は童顔」のギャップが美しいすっぴん姿に多くのファンがコメントを寄せていた。WWE最大の祭典「レッスルマニア42」から1週間となったこの日の「SMACK DOWN」に、新たにWWE女子王座を