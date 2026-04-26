シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）のスタッフが25日までにインスタグラムを更新。30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演することを告知した。スタッフアカウントでは「出演情報／徹子の部屋4／30(木)13:00テレビ朝日『徹子の部屋』に初出演させていただきます放送をお楽しみに」と出演を告知し、同番組出演時のちゃんみなの姿を投稿した。ちゃんみなは淡い桜色の着物を着用。