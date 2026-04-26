オーランド・マジック vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年4月26日（日） 開催地：キア・センター（Orlando） 最終スコア：オーランド・マジック 113 - 105 デトロイト・ピストンズ NBAのオーランド・マジック対デトロイト・ピストンズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず26-26で終了する。 第2クォーターはオ